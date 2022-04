Pieno clima playoff nel basket regionale di Serie B e C femminile.

Serie B. Fissate ufficialmente le date della finale dei playoff promozione. Alla sfida sono arrivate le due grandi favorite della vigilia: l’imbattuta Iannas Virtus Cagliari e l’inseguitrice Mercede Alghero. Percorso netto per le due compagini e conto alla rovescia iniziato in vista di gara 1 della serie finale. Si partirà sabato, alle 19, al palaVirtus di via Pessagno a Cagliari, con il quintetto allenato da Fabrizio Staico che ospiterà la compagine algherese. Nella stagione regolare doppia vittoria della Virtus.

Serie C. Si sono giocate 3 delle 4 partite in programma per gara 1 dei quarti di finale playoff. Quella tra Nulvi e Coral, infatti, si disputerà domani alle 19.30 sul parquet nulvese. Nelle altre 3 gare vittorie casalinghe e pronostico rispettato. La New Basket Ploaghe non ha avuto problemi con il Nuovo Basket Oristano, vincendo 70-27, con 17 punti di Capece. Successo anche per la Ferrini Quartu, contro Carloforte (68-39 e Logli top scorer con 14 punti personali). Infine, vittoria di Nuoro, contro il Basket Quartu, per 59-35. Miglior realizzatrice della sfida è Porcu, con 16 punti. A metà settimana torneranno tutte in campo, a campi inversi, per gara 2 della serie.

