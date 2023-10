Turno infrasettimanale domani in Serie D. La Cos, seconda della classe ad un punto dalla capolsita Cavese, ospita alle 14,30 il Flaminia, squadra vittoriosa domenica sul Budoni. Per i ragazzi di Francesco Loi un compito difficile contro una formazione che occupa il centro classifica.

Bisogna vincere e sperare in un miracolo della Nocerina sul campo della capolista Cavese. Un derby campano attesissimo nella zona fra le due grandi favorite del campionato. La Cos sogna il primo posto anche se mister Loi non fa certamente proclami visto che l'impegno della sua squadra contro il Flaminia non è certamente facile.

Il Latte Dolce, di Mauro Giorico, terzo della classe, gioca nel Lazio contro la penultima in classifica, la Romana, con l'obiettivo di allungare la catena dei successi pieni.

Il Budoni deve tornare al successo dopo un lungo periodo poco fortunato. L'impegno di oggi in casa contro l'Ostia Mare è difficile ma la squadra di Raffaele Cerbone ha comunque bisogno di far punti e quindi di muovere la classifica.

Impegno in trasferta infine per l'Atletico Uri sul terreno del Cassino: la squadra di Massimiliano Paba è abituata alle sorprese. Potrebbe andare bene anche un pareggio.

