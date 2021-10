Impatto devastante del Modena al “Nespoli”, dove si consuma per l’Olbia la sesta sconfitta nel campionato di Serie C.

In inferiorità numerica per l’espulsione di Udoh e sfortunata dal dischetto con Ragatzu, che si fa parare un rigore a ridosso dell’intervallo, la squadra di Max Canzi cede 0-3 al termine del match dell’11ª giornata, in programma questo pomeriggio.

Alla fine del primo tempo, la corazzata emiliana, quarta forza del girone B, guidata dall’ex Cagliari Attilio Tesser, è già sul 2-0: a segno Gerli, che al 9’ risolve una mischia in area al termine di un’azione partita dai piedi di Armellini, e il grande ex Ogunseye, che al 38’ trasforma il penalty ottenuto dal Modena per atterramento in area di Giovannini da parte di Travaglini

Da segnalare il palo colpito dal capitano gialloblù Pergreffi al 5’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il rosso diretto a Udoh per fallo di reazione su Pergreffi al 26’ e il rigore procurato e sbagliato da Ragatzu, entrato in contatto col portiere avversario in area, al 42’. A inizio ripresa il tris firmato da Scarsella, che al 3’ devia in rete l’incornata di Ogunseye sulla punizione di Mosti. E domenica prossima si va nella tana dell’altra big Pescara.

© Riproduzione riservata