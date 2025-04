Si qualifica solo la Under17, eliminate Under15, Under19 e Femminile delle Rappresentative del CR Sardegna: questi i verdetti dopo la terza giornata del Trofeo delle Regioni di Calcio a 5 in svolgimento in Romagna. A Misano contro le Rappresentative del CR Lazio, L'Under 17 è stata battuta per 2-6, l'Under 15 per 1-8, la squadra femminile per 0-5. l'under 19 per 2-5.In classifica la Sardegna under 17 chiude il girone come seconda e va ai quarti come una tra le migliori tre seconde: 3 punti e differenza reti di 2.

PROGRAMMA DEL TORNEO:

Martedì 29 aprile 2025: quarti di finale;

Mercoledì 30 aprile 2025: semifinali;

Giovedì 1° maggio 2025: finali.

Tutte le gare, comprese quelle delle Rappresentative della Sardegna, sono in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Il palinsesto è disponibile su YouTube LND.

Tutti i risultati in tempo reale, i tabellini, le classifiche aggiornate, le notizie, le curiosità e gli approfondimenti saranno disponibili sul sito web ufficiale: torneodelleregioni.lnd.it

Per gli aggiornamenti sulle rappresentative della Sardegna: le news e i comunicati vengono pubblicati ogni sera sul sito www.calcioa5.figc-sardegna.it

Altre info, storie, foto e clip nei canali social della Delegazione Regionale Calcio a 5 Sardegna Facebook e Instagram che, insieme a quelli LND, consentiranno a tutti di interagire e vedere altri contenuti.

