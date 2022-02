L’Hermaea Olbia riparte da Sassuolo. Domani (ore 20.30) la squadra di Dino Guadalupi tornerà in campo nella prima di tre gare esterne molto ravvicinate.

Al recupero con la pari punti Green Warriors Sassuolo, valido per la 3ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, seguirà la trasferta in casa del Marignano, in programma domenica (ore 17) per la 9ª di ritorno, e mercoledì, ancora in prima serata (20.30), il recupero della 5ª di ritorno nella tana dell’Assitec Sant’Elia.

Un trittico importante di appuntamenti al quale le galluresi arrivano preparate e affamate di punti dopo l’indigesta sconfitta interna subita dalla Sigel Marsala. “L’obiettivo è ottenere il più possibile da ogni partita mantenendo alta l’intensità per tutta la durata della gara e rispettando i nostri flussi di gioco”, spiega Guadalupi.

“La classifica parla chiaro: tutti i match avranno la stessa importanza fino alla fine della stagione regolare”, aggiunge il coach dell’Hermaea, sesta a quota 26 nel girone A, in zona promozione. “Il Sassuolo è una squadra molto dotata nella fase muro difesa: come sempre cercheremo di limitare l’avversario, anche se in questa fase – conclude Guadalupi – siamo particolarmente focalizzati sullo sviluppo del nostro gioco”.

Dirigono il match gli arbitri Marco Laghi e Michele Marotta.

© Riproduzione riservata