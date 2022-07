L’appuntamento più importante della stagione. Preparato nei dettagli, curati con la massima attenzione, affrontato con quel piglio da protagonista autentica che fa la differenza. Differenza che Francesca Zucca ha dimostrato di poter fare, conquistando ben tre medaglie su tre gare disputate in occasione dei Tricolori di Categoria Cadette andati in scena al Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata. Un’edizione di alto contenuto tecnico dove l’esperina, seguita da Marco Cara, ha conquistato l’oro sui 100 rana, l’argento sui 200 rana e il bronzo sui 50 rana. Medaglie di spicco che premiano la caparbietà di una giovane promessa del nuoto sardo capace di esprimersi a livelli sempre più importanti.

Sui 50 rana, proprio come sui 100, arriva per la Zucca anche il nuovo record sardo Assoluto con il tempo di 31’’98. Un crono frutto di una prova affrontata subito a ritmi decisi ma gestita con saggezza. La Zucca, in corsia 1, nuota infatti fluida, accanto a sé nota che le avversarie tentano un avvio tiratissimo ma lei rimane lucida, consapevole che l’opportunità di una medaglia si concretizza negli ultimi 10 metri. E così è: la ranista forza il ritmo, i metri finali sono una volata conclusiva imponente che le consente di salire nuovamente sul podio. Davanti a lei solo la nuova campionessa italiana Chiara Della Corte (Campania Sport, 31’’68) e la seconda classifica Maria Letizia Piscopiello (In Sport Rane Rosse, 31’’82).

“Queste medaglie sono il frutto di un lavoro giornaliero attento e importante’’, il commento del tecnico Marco Cara. “Francesca è stata brava a confermarsi su livelli importanti e questo ci motiva tantissimo per il futuro. Siamo soddisfatti, il lavoro fatto con gli altri tecnici dell’Esperia Alessandra Porcu, Mauro Coni, Marco Melis e il preparatore atletico Paolo Giacobbe sta dando i risultati sperati che cercheremo di migliorare ulteriormente’’. Risultati che danno morale all’intero movimento del nuoto isolano. “Le nostre speranze di rendere ad alti livelli sono state rispettate pienamente’’, conclude il Presidente del Comitato Regionale Danilo Russu. “Le tre medaglie di Francesca e i piazzamenti tra i primi dieci degli altri ragazzi testimoniano che la via intrapresa è quella giusta. Tutto ciò motiva il Comitato a investire sempre di più sui nostri atleti, così da permettere loro di potersi confrontare con i migliori interpreti a livello nazionale’’.

