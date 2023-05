In attesa del campionato italiano di inizio giugno a Gavoi, il triathlon cross scalda i motori a Cagliari. Domenica va in scena la seconda edizione del "Tries X Molentargius", che sfrutta il mare del Poetto e gli sterrati del Parco per allestire un palcoscenico di gara di ottima qualità.

Il programma allestito da Sardegna X Sports con il sostegno della Federtriathlon sarda e del Parco Molentargius Saline è semplice: alle 9 si comincia con il duathlon cross riservato alle categorie giovanili (dai Minicuccioli agli Youth A), alle 11 (ma magari anche 11.30) la prova principale per le categorie maggiori. Si nuota per 750 metri su un triangolo davanti all'Ospedale Marino, transizione verso l'ingresso del parco e frazione in mountain bike (o gravel) di 19 km, infine 4 km di corsa campestre. In tutto saranno in gara 130 atleti, una quindicina dei quali arriverà dalla Penisola.

All'ultimo ha rinunciato a difendere il titolo il vincitore dell'anno scorso, Federico Spinazzè, ma c'è attesa per il duello tra Ruslan Farci e il più giovane Manuel Cossu. In campo femminile, Giulia Saiu sembra favorita. La manifestazione è stata presentata nella sede del Parco Molentargius Saline dal presidente Stefano Secci e dal suo omologo di Fitri Sardegna, Carlo Spanu.

