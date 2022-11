Oggi alle 19, la Nazionale italiana femminile di basket scenderà in campo, a Napoli, contro la Svizzera. In occasione del match in programma al PalaBarbuto, che sarà valido per le qualificazioni all’EuroBasket Women 2023 (Slovenia e Israele, 15-25 giugno), ci saranno anche tre sarde.

Le tre convocate, arrivate per l’occasione dalla Sardegna, non saranno sul parquet con la casacca azzurra, ma sedute al tavolo in veste di ufficiali di campo. Si tratta di Francesca Paulis, assistant scorer, Gabriella Saliu, Shot Clock Operator, e Paola Mazzette, Timer.

Una convocazione prestigiosa che ha inorgoglito il comitato regionale e che è valso alla triade sarda i complimenti nel numero uno del basket regionale, il presidente Salvatore Serra, e del presidente del Cia Sardegna, Davide Montisci: “Una convocazione che riempie d’orgoglio me e tutto il movimento arbitrale isolano. Ciò significa che il lavoro che continuamente i nostri arbitri e ufficiali di campo svolgono in tutti i campi dell’Isola è apprezzato, non solo a livello locale, ma anche in ambito nazionale”.

