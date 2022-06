Monica Dessì della Cagliari Atletica Leggera è rientrata dai Campionati Italiani Master su pista di Grosseto con tre medaglie d’oro. L’atleta, sessantenne, ha conquistato il primo posto nei 100, 200 e 400 metri piani categoria W60 stabilendo i nuovi primati nazionali sui 100 metri, col tempo di 14:16 e sui 200 metri con 30:10. “L’atletica è stata il mio sport anche in gioventù”, racconta Dessì. “Al campo Coni di Cagliari ho conosciuto mio marito Pietro Logli, velocista master come me e mio allenatore col quale condivido i tre allenamenti settimanali in pista oltre a quello in palestra. Ho ripreso a correre a cinquanta anni, dopo una sospensione di trenta in cui ho messo su famiglia e cresciuto due splendide figlie: riprendere con lo sport, rendermi conto di essere ancora competitiva, sia pure con tutti i limiti del caso, è stata una scoperta meravigliosa”.

Da master, Dessì ha vinto i titoli regionali indoor e outdoor di tutti gli anni dal 2012 ad oggi; a livello nazionale ha ottenuto il titolo nei 100 metri piani a Orvieto nel 2017, nei 200 metri piani ad Arezzo nel 2020, nei 400 metri piani a Rieti 2021 e nei 200 metri indoor ad Ancona nel 2022 oltre ad una ventina di medaglie di argento e bronzo dal 2012 ad oggi. Nel 2018 e nel 2019 ha avuto il privilegio di correre al Golden Gala allo stadio olimpico di Roma nella vetrina riservata ai master. “Io e mio marito partecipiamo”, prosegue, “lavoro e salute permettendo, a tutte le manifestazioni regionali e nazionali indoor e outdoor con ottimi risultati, siamo amici di atleti e giudici provenienti da tutte le regioni d’Italia con i quali condividiamo la passione per lo sport e la sana competizione. Mi piace pensare”, conclude, “che tutte le donne di ogni età possano praticare lo sport, anche a livello agonistico, ed essere un esempio significativo per tutti i giovani”.

