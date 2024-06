Tre atleti della "Sport Planet" di Sinnai saranno impegnati, da oggi sino al 16 giugno, con la Nazionale Italiana nell’Europeo di OCR (corsa ad ostacoli) a Folgaria in Trentino.

Sono Alessandro Saddu, Manuela Erriu ed Elena Zuddas che, qualificatisi per questo europeo, si confronteranno con i migliori atleti provenienti da tutta Europa. «Sono davvero soddisfatto per i miei ragazzi», dice il coach della Sport Planet Sinnai, Andrea Palmas. «La nostra è una piccola realtà che promuove questo sport dai più piccoli ai più grandi. Sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile per tutti loro. Sono certo che faranno bene. Hanno lavorato duramente per prepararsi a questo impegno».

Le OCR (Obstacle Course Race) sono tipologie di gare non tradizionali, che prevedono una corsa che combina ostacoli da superare, naturali e artificiali. «Uno sport completo in cui si sfida in maniera estrema la propria resistenza, agilità, equilibrio e forza», chiude Palmas.

