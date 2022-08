Dopo le amichevoli nella Penisola, ecco quelle nel sassarese per la squadra rossoblù che prosegue la preparazione sul campo della Lanteri. E proprio sul terreno sintetico della società sassarese domani alle 18 la Torres affronta il Taloro Gavoi, formazione di Eccellenza. Nella stagione passata il Taloro è arrivato quarto e nei playoff ha sconfitto la Ferrini in semifinale e l'Ossese in finale. Nei playoff nazionali la formazione di Gavoi ha affrontato l'Aquila: ha perso 3-1 in casa e pareggiato 2-2 in trasferta.

La seconda amichevole è in programma a Ossi il 13 agosto. L'Ossese è arrivata seconda in Eccellenza, a un solo punto dall'Ilvamaddalena che è stata promossa in serie D. Tra gli acquisti due ex torresini: l'esterno difensivo Bilea (in prestito) e il trequartista Demartis.

Chiude il trittico la gara del 21 agosto ad Arzachena, avversaria l'anno scorso in serie D, superata nella semifinale playoff per 2-1 con doppietta di Diakite.

Intanto una firma che allunga il pacchetto dei giovani: dal Sud Tirol arriva il terzino Jonas Heinz, classe 2003.

