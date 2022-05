Sono Training Villaputzu, nel girone "Verde", e Basket Ghilarza, in quello "Rosso", ad imporsi nelle finali del campionato Msp (Movimento Sportivo Popolare) di basket Under 13/14, disputatesi ieri negli spazi del Teatro Tenda di Tortolì.

Le partite. I ragazzi di Villaputzu, allenati da Gabriele Aloisi, sono arrivati in finale dopo aver sconfitto di mattina la Vitalis di San Gavino Monreale per 32-16. Nella gara decisiva Lusso e compagni si sono imposti sul Jolly Dolianova (vittorioso in semifinale contro il Condor per 36-32) con il punteggio di 47-21. Nel girone "Rosso", trascinato dai propri numerosi e rumorosi sostenitori, il Basket Ghilarza di coach Alessandro Cossu ha battuto prima i padroni di casa del Tortolì (37-12) e poi in finale il Sinnai Basket (42-19).

Una festa di sport. Secondo gli addetti ai lavori è stata una delle migliori manifestazioni Msp degli ultimi 9 anni. Il tutto grazie all'organizzazione di Alessandra Ferreli del Basket Tortolì, al fairplay degli atleti in campo, alla partecipazione di un foltissimo pubblico sportivo e al buon lavoro dello staff del Settore Pallacanestro Msp composto da Alberto Manca, Alberto Garau e Massimo Corrias. Le finali hanno coinvolto un bacino di quasi 400 persone che hanno reso la manifestazione una vera festa di sport.

