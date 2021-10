E’ in corso, tra Nuoro e Tonara, l’Home Run Challenge organizzato da Nuoro Softball, Cubasard e Centro Servizi Sardegna.

Le partecipanti. In gara 21 giocatrici di softball provenienti da Italia, Spagna, Serbia, Bulgaria, Russia, Olanda, Svizzera e Usa, che si misureranno in una sorta di duathlon che testerà le loro abilità.

Il via. Si partirà con la corsa, con le atlete che verranno cronometrate sulla distanza di 80 metri. La classifica, però, potrà essere stravolta durante la fase due, in cui le partecipanti avranno a disposizione dieci battute, di cui cinque valide per la classifica finale. Per favorire lo spettacolo, previsti lanci “morbidi”, che saranno effettuati dal ct della nazionale italiana di softball Julio La Rosa. Presenti, tra le altre anche l’olimpionica Fabrizia Marrone e Melany Sheldon.

Le qualificazioni. La parte sportiva, che oggi vede le atlete impegnate nelle qualificazioni, domani prevede il secondo turno (9.30-11) e le finali (15-17), coi bambini in gara, invece, la mattina dalle 11 alle 13. Domenica, invece, riflettori puntati su Tonara, dove si svolgeranno le premiazioni (9.30-10) e il workshop (10-13) sugli effetti del turismo sportivo sullo sviluppo economico del territorio.

