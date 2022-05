L’ultimo allenamento dell’Olbia in vista del secondo atto dei playoff di Serie C si è svolto questa mattina a Tirrenia, dove la squadra di Max Canzi si è trasferita dopo la vittoria di domenica ad Ancona, valsa il passaggio del turno.

In serata il trasferimento a Chiavari, dove domani i bianchi affronteranno la Virtus Entella. Per continuare a sognare. La sfida con la quarta forza del girone B si gioca con le stesse modalità di quella di domenica: in gara secca e con l’avversario che, in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare, può avanzare con due risultati su tre.

Come ad Ancona, i galluresi dovranno dunque vincere contro una formazione che in campionato hanno fermato sul 3-3 all’andata, proprio a Chiavari, e che li ha sconfitti al ritorno, al “Nespoli”, 2-3, con gol vittoria al ’90. Ma le difficoltà non intimidiscono l’Olbia. “Dal momento che l’appetito vien mangiando, vorremmo giocare almeno una partita dei playoff in casa, davanti al nostro pubblico, ma per farlo siamo obbligati a centrare un altro risultato contro una squadra di altissimo livello”, dice Canzi. “Sarà difficilissimo – aggiunge – ma siamo sereni, sorridenti e contenti di quello che stiamo facendo”.

Scontato il turno di squalifica, torna a disposizione Biancu: rosa al completo, quindi, per l’appuntamento più importante. Quello che potrebbe portare una gara degli storici spareggi per la B a Olbia.

Al Comunale di Chiavari dirige Mario Saia di Palermo: fischio d’inizio alle 20.30.

