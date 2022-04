Il portiere Garau para addirittura tre rigori, la Torres ne sbaglia due ma fa centro con l'esterno Turchet per il 4-3 che vale la semifinale di Coppa Italia. La squadra sassarese festeggia al “Vanni Sanna” e aspetta di sapere chi sfiderà tra Cerignola e Cittanova che giocheranno il 1° maggio.

Successo stentato, va detto, dopo una gara non certo bella, dove la formazione di Greco è apparsa tropo macchinosa, troppo legata ai passaggi corti laterali e poco rapida. Non che Scandicci abbia fatto meglio. Pochissime le occasioni da gol.

Torres con schieramento inedito: tre centrali difensivi e gli esterni Rossi e Turchet molto alti, a giocare da tornanti e ali.

Scandicci avanti subito: traversone da sinistra, respinta corta e Saccardi a centro area calcia al volo malamente. La Torres prova a velocizzare al 13' con Turchet lanciato a sinistra che di prima mette in mezzo, Ruocco colpisce in corsa ma fuori bersaglio.

La squadra sassarese esagera coi passaggi laterali, su uno si inserisce Santeremo che va in corsa e trova corridoio: alto di mezzo metro.

Nella ripresa solito tema. Al 62' Turchet serve Masala che tenta lo spiovente: in due tempi il portiere ospite. Pericolosissimo lo Scandicci al 65', in area tacco di Saccardi per Jukic che da pochi metri spara alto. Al 72' mischia furibonda nell'area piccola ospite dopo un angolo, ma nessun torresino ha il guizzo.

I tempi regolamentari si chiudono senza reti. Si va ai rigori. Per la Torres segnano Bianchi, Masala, Samuele Pinna e infine Turchet, dopo che Garau aveva parato il penalty di Magonara.

© Riproduzione riservata