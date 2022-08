Pari e patta nella terza amichevole della squadra rossoblù che svolge il ritiro nella piemontese Arona. E' finita 1-1 la gara contro l'Asti, formazione di serie D.

Il tecnico Greco ha nuovamente schierato un undici imbottito di giocatori in prova e giovani da visionare. Solito 4-3-3 come schieramento, con Garau tra i pali e in attacco Ruocco insieme a Sanat e Campagna che avevano ben impressionato nella vittoria sul Milan Primavera.

Primo tempo di marca sassarese. La rete è stata realizzata intorno alla mezzora con un siluro su punizione del difensore Lombardo.

Nella ripresa tanti cambi e Asti più determinato che ha pareggiato all'83' con Kerroumi. Due minuti dopo doppia traversa per la Torres con Campagna e Samuele Pinna.

L'ultima amichevole è fissata per il 4 agosto contro il Novara. Domani si riunisce il Tar del Lazio per esaminare i ricorsi di Campobasso e Teramo, escluse dalla Lega Pro dopo il parere negativo della Covisoc. Solo se il Tar confermerà la bocciatura per entrambe, la società sassarese sarà ripescata in Serie C.

