La squadra sassarese si è fermata per un sospetto contatto con un positivo al Covid. Per precauzione alcuni componenti del gruppo squadra sono in quarantena preventiva secondo le disposizioni anticontagio.

Il gruppo in quarantena. Tra giocatori e staff tecnico dovrebbe trattarsi di una dozzina di persone, il che rende quasi certo il rinvio del match casalingo di domenica contro la Vis Artena. Si aspettano comunicazioni ufficiali da parte della Lega.

A rischio la gara di domenica. Sono in quarantena sino a domenica tutti i rossoblù che potrebbero essere stati in contatto con la persona positiva. In giornata si sottoporranno a tampone molecolare, seguiti dallo staff tecnico sassarese. Quelli non entrati in contatto con la persona positiva al Covid potranno allenarsi da giovedì in campo, mentre quelli in quarantena e gli eventuali positivi dovranno seguire a casa il programma individuale di allenamento.

Curiosamente proprio la Vis Artena è stata già protagonista di un rinvio: la gara contro l'Arzachena è saltata dopo la presa d’atto della presenza, nelle fila della squadra laziale, di alcuni tesserati positivi al Covid.

