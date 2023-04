Eccola la vittoria attesa e inseguita. Il colpaccio a Fiorenzuola per 3-1 vale mezza salvezza diretta per la Torres che si sblocca dopo sei gare.

La squadra di Greco ha sbloccato il match dopo 8' con incornata di Antonelli su corner di Urso. Proteste dei piacentini perché ritengono regolare la parata in due tempi di Battaiola ma per l'arbitro la palla ha superato la linea.

Gioia che dura appena 4 minuti perché Antonelli commette fallo su Sereni che si vede assegnato il rigore e lo trasforma spiazzando Garau.

Nella ripresa è la Torres a conquistare il penalty su punizione di Urso spedita in area dove in mischia Dimarco tocca con la mano. Diakite spedisce la palla a sinistra col portiere che si tuffa dall'altra parte. Al 72' su una palla che va fuori Dimarco che va a recuperare palla davanti alla panchina, dove Salvato trattiene la palla, calcetti tra i due e doppia espulsione. Ma è peggio per il Fiorenzuola che resta in dieci.

Nel recupero contropiede Torres con Omoregbe, tocco di un difensore ma arriva Masala che insacca per la sicurezza.

