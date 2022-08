La Torres ne firma altri 4 e spera di chiudere con un bomber d'alto livello. La rosa è già a 27 giocatori, ma bisogna considerare che la lista per la Serie C è stata allungata a 24 nominativi, con ben due portieri in panchina, quindi l'organico rossoblù deve essere adeguato.

Tre giocatori sono classe 2002, quindi fuori quota. I giovani che ha nno firmato sono stati testati nel ritiro piemontese e nelle amichevoli.

Jonathan Campagna arriva in prestito dalla Spal. Predilige giocare da esterno sinistro d’attacco ma può adattarsi a svolgere anche gli altri ruoli sulla linea offensiva e va ricordato che il tecnico Greco gioca col tridente in attacco. Campagna ha mosso i primi passi fra Cattolica e giovanili Cesena, poi è entrato a far parte del vivaio ferrarese.

Ayman Mohamed Sanat è attaccante con doppia nazionalità tunisino-italiana. Cresciuto nel settore giovanile della Reggiana, ha esordito Serie D a soli 16 anni (2 gol in 4 gare), poi tre campionati a Lentigione (30 presenze e 3 gol realizzati nell'ultima stagione).

Arriva in prestito dal cosenza il camerunense Franck Teyou, centrocampista rapido utile nelle due fasi, difensiva e offensiva.

C'è poi il ritorno già annunciato del portiere Werther Carboni, sassarese classe 1996, l'anno scorso in prestito al Latte Dolce. Ha giocato nelle giovanili del Cagliari (anche 13 panchine in serie A) e poi ha indossato le maglie di Tuttocuoio, Olbia, Lumezzane, Nuorese, Tortolì, SM Assemini, Carbonia e appunto Latte Dolce.

© Riproduzione riservata