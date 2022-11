Tre partite in otto giorni: domani ad Ancona, martedì al “Vanni Sanna” contro il Fiorenzuola e sabato 3 dicembre sul campo della Carrarese. Trittico di fuoco per una Torres in emergenza. All'assenza cronica del bomber Scotto si aggiungono quelle di Ruocco (rientrerà a metà dicembre) e Sanat che è stato operato per ridurre la frattura al perone della gamba sinistra e starà fuori qualche mese. Non va meglio a centrocampo dove al rientro di Masala corrispondono le squalifiche per Lora e Lisai. Inoltre è improbabile l'utilizzo degli esterni Heinz e Liviero, alle prese con problemi fisici.

Non sono al meglio neppure l difensori Ferrante e Carminati.

Il tecnico Alfonso Greco sarà costretto a giocare con una formazione nuova. “Abbiamo delle assenze, soprattutto ci mancano quattro esterni, vedremo di sopperire in qualche modo e di fare di necessità virtù”.

È quindi una Torres ai minimi termini, con pochi esterni e giocatori scattanti, a meno che non si decida di dare un'altra chance a Suciu e di chiedere a Campagna di fare l'ala, sia che si giochi con l'abituale 4-4-2 sia che si ritorni momentaneamente al 4-3-3.

