Primo, non perdere, per mantenere almeno il +5 sulla Vis Pesaro. Secondo, possibilmente vincere per staccarsi sensibilmente dalla zona playout. Domani sera alle 21 turno infrasettimanale per la Torres che punta alla terza vittoria di fila in trasferta con il tecnico Sottili. Sarebbe un colpaccio pesantissimo che consentirebbe di avere un altro confronto diretto favorevole su una concorrente alla salvezza diretta.

I marchigiani hanno conquistato 7 punti nelle ultime tre partite grazie alle vittorie su Fiorenzuola e Olbia e al pareggio interno per 1-1 contro l'Ancona nel turno di sabato. Confermando comunque la scarsa tenuta di una difesa che ha incassato finora 32 reti, contro le 19 dei sassaresi.

Il tecnico Sottili deve fare a meno del centrocampista Lora, squalificato, e del trequartista Lisai, che non recupera dall'infortunio di sabato. Potrebbe debuttare da titolare il neo acquisto Urso, centrocampista proveniente dalla Fidelis Andria, veterano della Serie C.

Da capire invece se l'allenatore rossoblù voglia dare ancora una chance a Saporiti sulla trequarti o non stia pensando a un leggero cambio del modulo con l'inserimento da subito di Ruocco per avere tre attaccanti.

© Riproduzione riservata