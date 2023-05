A Pultusk, cittadina a nord di Varsavia, in pieno svolgimento il torneo internazionale di pugilato Elite. In cui si sta mettendo in luce il pugile turritano Federico Serra, che ieri in semifinale (cat 54 kg) ha sconfitto l'idolo di casa Jaroslaw Dudajek.

Un match che non ha avuto storia, vinto nettamente dall'azzurro che ha dimostrato di essere in ottime condizioni di forma. Serra ha portato tutti i colpi, sempre al centro del ring e per l'avversario non c'è stato scampo.

Oggi l'incontro di finale. Con l'azzurro che parte favorito. Anche se specialmente nel pugilato mai sottovalutare l'avversario per evitare brutte sorprese.



