“Rally for All - Brividi a 5 sensi” torna e si fa in tre. La quarta edizione dell’evento dedicato a rally, sport e disabilità, organizzato da Ittiri Arena Group col supporto del Team Autoservice Sport e della Fondazione di Sardegna, si aprirà domani pomeriggio a Ossi. Alle 16.30, in Piazza Sardegna, il raduno e la parata delle auto da rally e, dalle 17, al Teatro Casablanca, l’atteso convegno che avrà relatori esperti e qualificati e si focalizzerà sul mondo del rally, sull’accessibilità da parte delle persone con disabilità. La seconda parte della manifestazione, che consentirà ai ragazzi disabili di provare l’emozione di fare un giro di pista, in totale sicurezza, a bordo di un’auto da corsa, si svolgerà il 7 e l’8 dicembre alla Rally Arena di Ittiri.

Dopo il grande successo registrato nel 2022, gli organizzatori puntano a ripetersi e migliorarsi. “Siamo contenti di arrivare alla quarta edizione di questo seguitissimo evento”, ha detto il presidente della Rally Arena Group, Gianni Marmillata. “Rally for all è un’occasione speciale per tanti ragazzi con disabilità. Per loro salire su un’auto da corsa con veri piloti sarà un’emozione molto forte. E per tutti sarà occasione di riflessione sulle tante possibilità di fare sport ad alti livelli anche con disabilità. Il convegno sarà proprio l’occasione per conoscere da vicino tanti sportivi e tematiche importanti sulla disabilità e sull’inclusione. Ringrazio di cuore il Comune di Ossi che ci ospita per il convegno di presentazione”.

I relatori. Dopo le introduzioni di Gianni Marmillata e Claudia Porcu della Rally Arena Group e di Cenzo Ledda, presidente Team Autoservice Sport, ci saranno i saluti istituzionali e gli interventi dei relatori. Attesi Mauro Furlanetto, Direttore di gara rally, Jeff Onorato, Maestro della Federazione Italiana sci nautico e pluricampione, Ilaria Muresu, schermitrice paraolimpica e blogger, Rossella Boette, vice campionessa italiana di danza sportiva, Stefano Pudda e Francesco Cozzula, navigatori di rally con disabilità, Francesco Cozzula, Monica Murru, giovane con disabilità e promessa del rally, Andrea Ferrero Sette, sciatore nautico con disabilità, Valerio Renna, vicepresidente Aci Sassari, Giovanni Pruneddu, delegato del rettore alla disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. Infine il collegamento con la commissione disabilità Aci Sport.

A seguire, in Piazza Sardegna, l’evento collaterale enogastronomico e musicale.

