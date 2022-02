Saranno due giorni ricchi di partite quelli che attende i tornei di B e C regionale femminile di basket.

Serie B. Dopo il rinvio di sette giorni fa ritorna in campo la capolista Iannas Virtus Cagliari che cercherà di mantenere l’imbattibilità stagionale ospitando l’Antonianum Quartu, terza forza del torneo. Rinviato, invece, l’impegno della Mercede Alghero contro lo Spirito Sportivo. Il resto del programma prevede il turno casalingo per il San Salvatore Selargius, contro il Su Planu, il derby di Sassari tra Dinamo 2000 e Basket 90 e l’impegno domenicale tra Costruzioni Valentino Alghero e Astro. Il programma completo: San Salvatore Selargius-Su Planu, sabato ore 20.45; Costruzioni Valentino Alghero-Astro, domenica ore 18; Dinamo 2000-Basket 90, sabato ore 18; Mercede Alghero-Spirito Sportivo (rinv.); Iannas Virtus Cagliari-Antonianum, sabato ore 18.

Serie C. Ancora ai box la capolista New Basket Ploaghe (rinviata la sfida in casa dell’Assemini), giocano le altre. A partire da una delle inseguitrici, Nuoro, che sarà ospite sul parquet di una Aragon Coral Alghero in crescita. Riposa, invece, l’altra seconda in classifica, la Ferrini Quartu. A Oristano, invece, il Nuovo Basket attende la visita del Basket Quartu, mentre sarà Carloforte-Nulvi, a chiudere il quadro delle gare. Le partite del fine settimana: Aragon Coral Alghero-Nuoro, sabato ore 19; Carloforte-Nulvi, domenica ore 17; Assemini-New Basket Ploaghe (rinv.); Nuovo Basket Oristano-Basket Quartu, sabato ore 18.

