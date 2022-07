Poche aspettative, solo il desiderio di divertirsi facendo ciò che più si ama ovvero nuotare. Ma Anna Conti, da talento cristallino quale è del nuoto isolano, ha dimostrato di poter rendere su ottimi livelli nonostante un periodo di allenamenti altalenante, ottenendo un eccellente settimo posto sui 400 misti ai Tricolori Assoluti in corso di svolgimento a Ostia. Che sia vasca corta oppure lunga, la portacolori della Sport Full Time Sassari ha una capacità di resa efficiente, con una peculiarità che ormai rappresenta il suo punto di forza e l’elemento che maggiormente la contraddistingue: una tecnica elegante e avanzante.

I 400 misti, in questi Tricolori, sono stati tra le gare di maggior valore tecnico. La Conti ha concluso la sua fatica con il tempo di 4’53’’50 a meno di mezzo secondo dal suo record sardo Assoluto, arrivando seconda nella sua serie – vinta da Giulia Vetrano in 4’44’’85 poi seconda conclusiva – e settima in totale in una prova vinta con caparbietà dalla rappresentante delle Fiamme Gialle Sara Franceschi con un ottimo crono di 4’42’’46. Corsia 2 per la Conti, concentrazione massima, consapevolezza di poter dire la sua nonostante un esame di maturità che inevitabilmente non le ha concesso di dedicarsi totalmente agli allenamenti. Parte con un buon delfino, milita tra la quarta e la quinta posizione, il ritmo è da subito deciso, si nuota per fare il personale. Il suo dorso composto è il primo asso nella manica di cui dispone e colma il distacco dalle rivali arrivando a essere quarta quasi a pari merito con la seconda e la terza. La Conti gode anche di un egregia rana, stile in cui è apparsa decisamente migliorata, e riesce a forzare l’andatura posizionandosi seconda con un bel margine sulle avversarie, terminando poi in progressione con due buone vasche finali a stile libero.

Una dimostrazione di classe quella della Conti che, poche ore prima, aveva nuotato bene anche i 100 dorso in cui ha colto il dodicesimo posto siglando il tempo di 1’04’’04. Due prove di spessore nell’appuntamento principale della stagione dove la Conti ha intrapreso un processo di crescita che la sta portando a prendere sempre più le misure dalle avversarie più titolate della Penisola. “Non ci aspettavamo un risultato simile’’, commenta il suo tecnico Ilario Ierace. “Veniva da un periodo di allenamenti altalenanti avendo l’esame di maturità, inoltre a Ostia le condizioni climatiche sono caldissime. Hanno tutti peggiorato mentre lei ha nuotato sui suoi livelli. Aspettiamo adesso i 200 dorso e i 200 misti, pronti a dare il meglio di noi’’.

