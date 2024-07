Giovedì 18 luglio alle ore 10 presso l’ex Convento dei Cappuccini a Quartu si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento pugilistico internazionale “Boxing Night”, in programma il 20 luglio presso il Tennis Club Marina Residence con l’incontro valevole per il titolo mondiale Wbc Youth Silver tra Patrick Cappai, attuale campione mondiale ed il contendente Ramadani Kimwaga,

Saranno presenti in conferenza stampa l’Assessora allo Sport ed Istruzione Cinzia Carta insieme ad una delegazione della Commissione Sport. Per il Team Cappai sarà presente il coach Fabrizio Cappai, l’atleta Patrick Cappai insieme all’organizzatore Guido Sarritzu; in sala anche una rappresentanza degli altri atleti sardi che si alterneranno sul ring stellato di Marina Residence: Cristian Zara (Boxe Torres), ex campione italiano dei gallo ed ex detentore del Silver EBU title, Nicola Mancosu, (peso gallo della Villacidro Boxe) il welter Stefano Lai ed il piuma Fabio Corbeddu, entrambi appartenenti all’Accademia Pugilistica Sarda.

© Riproduzione riservata