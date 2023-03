La canoa cagliaritana si fa valere al campionato italiano di velocità maratona, che nel weekend a San Giorgio di Nogaro ha registrato numeri imponenti. Oltre cinquecento e provenienti da 74 società di tutta Italia, gli atleti che si sono misurati sul fiume Corno in distanze variabili (dai 12 ai 24 km), accomunati da prestazioni di grande resistenza e versatilità.

Per la delegazione sarda, tutta composta da canoisti del capoluogo, tre titoli italiani e quattro medaglie.

Tutti del Centro Kayak Sardegna Le Saline, di categorie giovanili e a bordo della canadese singola o doppia, i vincitori: Matteo Cocco (C1 Ragazzi, 1h07’18”94), da solo e con Valeria Contu (C2 Ragazzi, 50'15”12), più la seconda coppia formata da Giulio e Cinzia Pani (C2 Juniores, 1h20'33”54).

Doppia medaglia anche per Cinzia e Giulio Pani, argento rispettivamente nel C1 Ragazzi e C1 Junior, e per Valeria Contu (bronzo C1 Ragazzi). Terzo gradino del podio pure per Mattia Nonne-Maria Noelle Mira (Saline, K2 misto Under 23), quest’ultima quarta nel K1 Under 23 femminile. Identico piazzamento, ma nel K1 Senior, per Francesco Balsamo (Lega Navale Italiana Cagliari).

