Il portiere del Sant’Elena, Domenico Tirelli (classe 2006), grande protagonista con la rappresentativa Under 16 della Lega Nazionale dilettanti nel Torneo della Pace che si svolge in Umbria. E' ora titolare intoccabile della selezione guidata da Andrea Albanese che dopo aver battuto (2-1) i pari età della rappresentativa Lega Pro a Castiglione del Lago, ha vinto (3-0) a Montefalco contro i croati dell’RNK Split. Riscattata così la sconfitta (3-4) con la Dinamo Bucarest all’esordio (Tirelli non aveva giocato). Oggi è in programma la sfida con la capolista Perugia. Nella rosa è presente anche il difensore dell’Oliena, Giovanni Luppu che ha disputato uno spezzone di gara.

Il cartellino di Tirelli è di proprietà del Cagliari e nella stagione appena conclusa ha giocato, con la formula del prestito, con la maglia del Sant’Elena. Felicissimi i dirigenti della società biancoverde, sempre molto attenta alla crescita dei giovani. “Cerchiamo di creare le situazioni giuste”, dice il direttore generale, Luca Meloni, “per fare in modo che i giovani possano trovare terreno fertile per coltivare i loro sogno. Domiziano ha esordito con la prima squadra in Eccellenza a soli quindici anni. Per noi una soddisfazione immensa”.

