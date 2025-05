Partirà lunedì la fase nazionale del torneo Under 18 della Tharros. Sarà il Lucento l’avversaria dei biancorossi al comunale di Oristano, con inizio alle 15.30. La compagine allenata da Bruno Frongia e Gianluca Pinna si presenta ai triangolari valevoli per il primo turno della fase nazionale, dopo aver vinto il titolo regionale, con 38 punti all’attivo, davanti a Cos Sarrabus Ogliastra e Monastir. Non solo, la Tharros si era imposta anche nella Coppa Carnevale, superando ai rigori il Monastir. Il triangolare della fase nazionale prevede il 2 giugno la sfida di Oristano, tra Tharros e Lucento, vincitrice del girone piemontese. Il prossimo fine settimana, invece, la perdente della prima gara affronterà la vincitrice del girone lombardo; sette giorni più tardi, la terza e ultima gara.

