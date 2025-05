È prevista la presenza di oltre 300 attriti tra agonisti e non, al XXI Trofeo Judo Citta di La Maddalena-3°Memorial Carmelo Rosiglione e al XV Torneo Garibaldino, che si svolgeranno a La Maddalena sabato prossimo 7 giugno (ore 15:00) e il giorno successivo, domenica. Una manifestazione che prevede la partecipazione di oltre 300 atleti di società sportive sarde, provenienti anche dai grossi centri regionali come Cagliari, Sassari, Olbia e Nuoro ma con un tocco di internazionalità, essendo presente anche, proveniente da Corte, in Corsica, una società francese.

Un appuntamento questo di La Maddalena, ormai consolidato e da tempo nel calendario degli impegni delle più importanti società di judo regionali. Il XII Trofeo di Judo è riservato agli agonisti mentre quello “Garibaldino” di domenica a bambini e ragazzi dai 4 anni agli 11 anni; per il primo si attendono circa 130 atleti mentre dovrebbero essere attorno ai 200 le giovanissime e i giovanissimi che si esibiranno nella seconda giornata. Le due manifestazioni sono organizzate dal Judo Club La Maddalena, ed in particolare dal presidente, Antonio Isoni, cintura nera 4 dan, e dai collaboratori Roberto Giudice e Alessandro Modonesi cinture nere 1 dan.

La società isolana schiererà nel torneo 7 atleti agonisti mentre saranno 26 i bambini ragazzi. Non sarà presente quest’anno l’atleta più rappresentativa del Judo Club La Maddalena, Margherita Isoni, che sarà impegnata, domenica prossima, 8 giugno, a Ostia, alle finali nazionali di Coop Italia A1. La manifestazione è patrocinata Fijlkam Sardegna e dal Comune di La Maddalena, e rientra tra le manifestazioni di “Isola europea dello sport 2025”. Nella foto il podio dello scorso anno, che vide 1° classificato il C.S. Guiso Sieni Sassari; 2° il Gs Judo Terralba; 3° l’Ichnos Judo Cagliari.

