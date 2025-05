Il 22esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino si correrà, con base a Berchidda, da giovedì 25 a sabato 27 settembre ma, a quattro mesi dal via, la promozione della gara valida come quinto round del Campionato Italiano Rally Terra Aci Sport è già iniziata.

La Rassinaby Racing, che fin dalla prima edizione firma il rally che si corre lungo gli ineguagliabili sterrati sardi, tra Gallura e Monte Acuto, in questo week end ha inviato i propri portacolori al Rallye Festival Hoznayo che si svolge in Cantabria, nel nord della Spagna.

Fino domenica, al Rallye Festival Hoznayo 2025 ci saranno anche il leggendario Paolo Diana (uomo immagine del Rally dei Nuraghi e del Vermentino) e Francesco Fresu (esperto navigatore di Berchidda, che come di consueto lo accompagnerà nell’avventura spagnola sulla Fiat 131 Abarth).

Il Rallye Festival Hoznayo è nato come celebrazione del motorsport storico e combina spettacolo, passione e veicoli leggendari. E' un evento non competitivo che si focalizza sull’esibizione delle vetture storiche più amate dal competente ed entusiasta pubblico dei rally.

E Diana, amatissimo driver di San Marino, in queste ore sta già ricevendo un’accoglienza straordinaria. La sua prima partecipazione alla gara basata nel distretto di Santander risale al 2019, e dal 2022 lo fa da ambasciatore del Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

Giovedì sono andati in scena lo shakedown e la partenza cerimoniale, ma da ieri pomeriggio a domenica si correranno dieci prove speciali, per un totale di 321,83chilometri di cui 85,11 cronometrati. In gara quasi 200 equipaggi selezionati tra più di 350 candidature arrivate da tutta Europa.

Il navigatore Fresu commenta: “E' una gara che nel tempo è cresciuta tantissimo, ci sono tutte le macchine più belle della storia del rally, vetture di tutti i tipi. E' davvero un evento super. E ci siamo anche noi. Qui Paolo Diana è osannato, c’è un tifo pazzesco, la Cantabria è stupenda e la gente è incredibile: ha una passione per il motorsport unica al mondo, è difficile trovare qualcosa di simile. Noi vogliamo divertirci e fra divertire: abbiamo iniziato con lo shakedown e la cerimonia di partenza ed è stato bello. Si prospettano giornate perfette dal punto di vista climatico e la presenza di tantissimo pubblico. Paolo è un maestro nel regalare emozioni agli spettatori ed è bellissimo essere al suo fianco in queste occasioni, davvero fantastico”.

