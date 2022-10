Archiviati i test col Capo d’Orso Palau (Serie B1), l’Hermaea Olbia è pronta ad alzare l’asticella con le pari categoria del Talmassons: la formazione friulana sarà di scena al GeoPalace giovedì e venerdì per un allenamento congiunto di alto livello.

Ottimo per verificare la condizione della squadra di Dino Guadalupi in vista del debutto ufficiale nella A2 femminile di volley, che avverrà in casa il 23 ottobre contro il Club Italia. Sconfitto dal Martignacco 3-0 nel derby della prima edizione della Supercoppa Fvg, il Talmassons – che non sarà avversario delle galluresi in campionato, essendo stato inserito nel girone B e l’Hermaea nel girone A – arriva in Sardegna per testarsi al pari delle biancoblù: appuntamento con la doppia sfida al palazzetto del Geovillage giovedì 13 ottobre, a partire dalle 17, e venerdì 14 alle 16.30.

Aspettando Daniela Bulaich, la schiacciatrice argentina ingaggiata quest’estate, che ha terminato anzitempo l’esperienza al Mondiale con la sua Nazionale, eliminata agli ottavi, l’Hermaea farà così il suo esordio davanti al suo pubblico nel suo palazzetto, destinato a ospitare le gare ufficiali di tutta la stagione. “Battezzarlo” col migliore dei risultati contro il Talmassons non sarebbe male, anche se si tratta solo di preseason.

