Una settimana da dimenticare. L'Esperia saluta il 2024 con la terza sconfitta consecutiva nel giro di 7 giorni: a Monte Mixi i granata cedono per 76-67 contro la Carver Roma e perdono la vetta della Serie B Interregionale.

Stanchi e poco lucidi, i cagliaritani hanno sbandato nell'ultimo quarto, concedendo ben 28 punti ai rivali e incappando in una lunga serie di scelte sbagliate nella metà campo offensiva. Vani i 17 punti di Potì, mentre l'apporto di Giordano è arrivato solo a sprazzi (0/5 dall'arco).

La gara. Inizio intraprendente degli ospiti, che come nelle attese affidano spesso il pallone al trascinatore offensivo Martino, autore in solitaria del primo break capitolino sul 6-2. L'Esperia risponde con un parziale di 8-0 chiuso dalla tripla di Cabiolu, e il match si stabilizza sui binari dell'equilibrio. Gli uomini di Manca sviluppano bene i loro attacchi e tengono a lungo il +5, ma un fallo antisportivo di Villani aiuta la Carver a ripristinare l'equilibrio al 10' (20-20).

Con il primo giro di cambi comandato da coach Manca si vede anche Giordano, che ha subito impatto sulla gara nonostante le attenzioni speciali della difesa avversaria, soprattutto sulle situazioni di pick and roll. La gara procede punto a punto, con la Confelici che si affida spesso al tiro dall'arco, e la Carver che sfrutta con lucidità le ricezioni dei lunghi vicino a canestro. Il botta e risposta sul filo dell'equilibrio dura fino alla seconda sirena (Picciau per la parità a 34).



L'approccio dell'Esperia al terzo periodo non è dei migliori: i laziali ne approfittano per toccare il +5, ma la grinta di Picciau e la mano morbida di Maresca dalla media e lunga distanza consentono alla Confelici di ribaltare il punteggio, trovando un +4 difeso fino al 30' (52-48).

L'incertezza sembra regnare sovrana anche nell'ultimo quarto, con diversi cambi di leadership nel punteggio. I giochi, allora, si fanno nell'ultimo minuto e mezzo: Scianaro spacca la gara con una tripla frontale, e Galli lo imita da sotto per il +6 Carver. L'Esperia si trova improvvisamente spalle al muro e reagisce in maniera confusa: Giordano non riesce a incidere come in altre serate, mentre la Carver è fredda anche dalla lunetta e scrive la parola fine sul match con i liberi di Pagnanelli e Galli.

Esperia-Carver 67-76

Confelici Carni Cagliari: Manca, Cabriolu, Giordano, Potì, Villani, Thiam, Picciau, Locci, Maresca, Pili, Sanna. Allenatore Manca

Carver Roma: Di Bello, Scianaro, Vitale, Lucarelli, Martino, Benincasa, Galli, Vitti, Pagnanelli, Pizziconi. Allenatore Tretta

Parziali: 20-20; 34-34; 52-48

