Aleksej Sarritzu è il nuovo campione italiano di doppio maschile per la Terza Categoria. Il giovanissimo portacolori del Quattro Mori Tennis Team, classe 2008, ha vinto il torneo in coppia con il romano Davide Fasoli battendo 2-6, 6-1 10-8 in finale l'under 16 della Torres Tennis Luca Iago Benenati e il varesino Simone Capuano.

Oggi, il Campo Centrale dello Sporting Ct Quartu ospiterà le finali dei tabelloni di singolare. Nella maschile, il titolo resterà sicuramente in Sardegna, visto che si sfideranno Andrea Busonera e Francesco Contu. Busonera (3.1 del circolo ospitante) l'ha spuntata 6-7(5), 6-4, 6-4 in rimonta su Pietro Sole (3.3, Quattro Mori), mentre Contu (pariclassifica del Tennis Elmas), non ha dovuto sudare, incassando il forfait dell'infortunato Daniele Ceraudo.

Nel femminile, scenderà in campo l'under 14 Carolina Giua (3.2 del Milano 26). La giovanissima tennista del circolo sassarese ha superato 2-6, 7-5, 7-5 in rimonta Angelica Porcedda (3.1, portacolori del circolo di casa)- Oggi, contro di lei ci sarà la palermitana Sara Susana Lupo (3.1), che si è portata in vantaggio 6-2, 3-1 prima che la romana Carlotta Capanna (3.1), testa di serie numero 1, si ritirasse per problemi muscolari.

