Le ultime partite del 2023 della serie A2 hanno regalato le vacanze con primato alle seconde squadre della Marcozzi (torneo maschile), Quattro Mori e Muravera (campionato femminile).

Una chiusura d’anno a suon di vittorie prima delle vacanze che termineranno il 10 gennaio con gli anticipi della prima di ritorno dei massimi campionati, che vedranno in campo ancora Marcozzi, Quattro Mori e Muravera, ma con l’artiglieria pesante delle prime squadre, nei due campionati di serie A1.

SERIE A2 MASCHILE

La Marcozzi ha battuto il Casamassima 4-1, ovvero la seconda in classifica, l’unica squadra che poteva raggiungerla in vetta nel girone B. Ora il distacco è salito, la squadra cagliaritana ha quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici. Ancora una doppietta per Toma e Martinalli, mentre Kuznetsov è stato sconfitto al quinto set da Giordano.

Con la terza partita utile consecutiva continua la risalita del Santa Tecla Nulvi. A Torre del Greco ha vinto 4-1, ancora una volta decisivo il ceko Tomas Koldas con due punti. Vittorie di Perri in rimonta su Falana e di Margarone, prima sconfitto di Pellegrino e vittorioso nel match finale con Mellino. Nulvi è quinto in una classifica con le squadre dal settimo all’ultimo posto racchiuse in quattro punti.

Nel girone A altra imprevista sconfitta del TT Sassari. A passare nella Palestra delle Scuole Medie è stato il TT Torino, vittorioso 4-0. Partita con pochi sussulti ad eccezione dell’ultimo match quando Poma ha ceduto a Piciulin al quinto set.

Il campionato riprenderà il 20 gennaio.

SERIE A2 FEMMINILE

Nel Girone B, a Mazzano, nel bresciano, il Norbello Blu ha rotto il ghiaccio battendo prima il Verzuolo 4-2, poi pareggiando 3-3 con il TT Torino. Protagoniste Manuela Daniele e Ivanova con tre vittorie, Atoyan con una.

Il Quattro Mori divide con il Prato il primo posto nel girone C. Nel concentramento di Prato la squadra cagliaritana ha vinto due partite, prima con il Carrara, 4-2, successivamente con Senigallia, 4-0. La parte del leone l’ha fatta Wej Jian con quattro punti, mentre Ferciug e Conciauro hanno vinto due partite.

A Enna, sede del concentramento del girone D, il Muravera allunga in testa con due vittorie, 4-1 nel derby con il TT Sassari (doppietta di Encea e Cavalli, Bello per le sassaresi), e 4-0 al Molfetta, altra doppietta di Cavalli e punti di Encea e Seu.

Il Norbello Giallo si presenta con un pezzo forte, l’italo cinese Tan Wenling, un elenco di vittorie, scudetti, Coppe e Trofei infinito, attualmente campionessa italiana in carica e numero tre d’Italia. Gli effetti si vedono. Il Norbello batte 4-1 l’Enna, poi pareggia 3-3 con Casamassima che perde il primato del girone a vantaggio del Muravera. Quattro vittorie di Tan Wenling, due di Ettari e una di Overlar.

Il TT Sassari dopo la sconfitta con Muravera, si riscatta battendo Enna 4-1 e balza al terzo posto. Doppiette di Bello e Bressan, mentre Pinna è stata rimontata e sconfitta al quinto set.

Prossimo concentramento il 18 febbraio, si giocherà a Torino, Jesi e Norbello.

