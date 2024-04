L’avventura del Norbello e del Quattro Mori nei playoff è finita. Entrambe battute in semifinale escono di scena con dignità e con qualche rammarico, soprattutto la formazione cagliaritana. La formula non aiutava. Il Norbello, quarto nella serie A1 maschile, ha giocato a Carrara, con la prima in classifica e campione in carica, è stato battuto 3-0. Il Quattro Mori, terzo nella A1 femminile, a Bolzano contro il Sud Tirol, secondo, che ha vinto 3-2. Gara unica sul campo delle migliori classificate, a cui bastava un pareggio per andare in finale. Giunte al terzo punto, la sfida è finita.

Qualche polemica ha preceduto le partite di ieri, la variazione della data dei playoff, collocati a ridosso (due giorni) della fine del campionato, ha colto di sorpresa chi non aveva tutti i giocatori a disposizione.

Serie A1 maschile

La sfida era difficile, tanto più che il Norbello non disponeva di Diogo Carvalho, imbattuto in campionato. Al suo posto il coach Mokropolov. Il Carrara ha schierato l’artiglieria pesante, con i croati Tomislav Pucar (47 nel ranking mondiale) e Andrej Gacina (62), e Mihhai Bobocica, nuovamente numero uno d’Italia (la prima volta nel 2010) e 79 nel mondo. Il Norbello ha subito messo pressione con Gaston Alto, battuto da Gacina solo al quinto set. Nulla da fare per Cappuccio e Mokropolov battuti in tre set rispettivamente da Bobocica e Pucar. La finale sarà ancora una volta tra Carrara e Messina.

Serie A1 femminile

Il Quattro Mori aveva più di una chance per andare in finale, ma l’assenza di Abraamian, impegnata in Russia, ha cambiato i piani del coach Curcio. Nonostante tutto la partita è rimasta incerta grazie alle giocate, e alle vittorie, di Tania Plaian. La rumena ha iniziato sconfiggendo in quattro set l’ucraina Brateyko (95 nel mondo), che nel quarto set ha messo a referto appena tre punti. Nei due successivi incontri il Sud Tirol ha cambiato passo, prima Vivarelli ha battuto Wei Jian, poi Monfardini ha avuto la meglio su Barani, tutto in tre set. Plaian ha allungato la partita, anche Vivarelli è caduta sotto i suoi colpi. Sul 2-2 Arianna Barani è stata battuta da Brateyko, che chiude la sfida. La finale sarà, come l’anno scorso, Castelgoffredo-Sud Tirol.

