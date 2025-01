Epifania di lavoro per la serie 1 femminile, con l’anticipo della prima giornata di ritorno. Di fronte Castelgoffredo e TT Sassari, ieri in Lombardia. Hanno vinto le campionesse d’Italia in carica che scavalcano il Norbello al primo posto, 4-0 con le sassaresi alla sesta sconfitta di fila. L’ultimo posto non comporta la retrocessione, il primo campionato nella massima serie è utile per maturare esperienza. Partita segnata sin dal primo incontro, quando Nikoleta Stefanova (ex numero uno d’Italia, l’ultima volta a marzo 2024) ha battuto in tre set la russa Tatiana Garnova. Va meglio a Elena Rozanova che pur perdendo strappa un set a Nicole Arlia, 19 anni appena compiuti e attuale numero uno d’Italia. Fatimo Bello cede in tre set alla russa del Castelgoffredo Kolish, che soffre nel secondo set vinto ai vantaggi. Nell’ultimo incontro Garnova combatte sino al quinto set con Arlia. Perso ai vantaggi il primo, rimonta e si porta avanti ma i due successivi set sono appannaggio dell’azzurra.

Non è finita, domani un recupero e un altro anticipo.

A Bolzano di fronte Sud Tirol e Quattro Mori, valido per la prima giornata di andata. Un match che chiude e stabilisce la griglia della Coppa Italia, l’1 e 2 febbraio a Cagliari. Già qualificate Norbello e Castelgoffredo, in tre lottano per i restanti due posti, Sud Tirol e Quattro Mori, che giocano domani, e il Muravera che attende il risultato di Bolzano.

L‘anticipo è il derby Muravera-Norbello, domani alla Palestra Cuccu. Patita aperta a tutti i risultati con le due squadre al completo. Al momento hanno fatto l’en plein di vittorie Vorobeva (Muravera) e Matelova (Norbello).

