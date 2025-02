Sono arrivati a un passo dal successo, Carlo Rossi e Johnny Oyebode si sono arresi in finale al WTT Feeder di Doha. In Qatar hanno ricostituito una coppia vincente nel doppio che ha sfiorato una clamorosa vittoria. Rossi, appena vinta la Coppa Italia con la Marcozzi domenica scorsa ha raggiunto Doha, incontrando poi Oyebode, proveniente dalla Germania, in Italia è tesserato con il TT Sassari.

Il loro cammino, da teste di serie numero quattro, è iniziato negli ottavi con la vittoria in tre set sui qatarioti Almaser e Abdalla, in tabellone con una wild card. Altre vittime nei quarti gli svizzeri Vepa e Rebetez, battuti 3-1. In semifinale la coppia coreana formata da Hyeonggyu Woo e Gyuhyeon Park si è arresa solo al quinto set dopo aver annullato nove match point nel quarto. In finale il duo cinese testa di serie numero due, Junsong Chen e Beixun Zeng. Rossi e Oyebode vincono i primi due set, perdono il terzo, nel quarto sul 10-7 sciupano tre match point, cedono 12-10 e si decide al quinto. Ma i due azzurri, destabilizzati dall’occasione persa, escono dalla partita e perdono 11-2. Per Rossi sarebbe stato il primo successo, per Oyebode il secondo, dopo il doppio misto del WTT Feeder di Cagliari in coppia con Gaia Monfardini.

I due erano in tabellone anche nel singolare. Oyebode, testa di serie numero 13 è entrato in scena nei sedicesimi ma è stato eliminato dal coreano Seungmin Cho, che ha rimontato dallo 0-2. Rossi ha eliminato nel primo turno il qatariota Korani, nel secondo il cinese Sun Wen, testa di serie numero 16. Negli ottavi ha trovato l’altro cinese Haidong Xu, testa di serie numero tre e numero 105 del mondo, cedendo in tre set ed uscendo così dal torneo.

