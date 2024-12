Le coppe europee la fanno da padrone, dieci squadre sarde spostano l’attenzione dal campionato verso l’Europa. Oggi il Quattro Mori gioca la terza partita stagionale della Champions League femminile, nel weekend Santa Tecla Nulvi, Marcozzi e TT Sassari avanzano nella Europe Trophy qualificandosi alla Grand Final.

Champions League

Il Quattro Mori ha la chance per passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale. Stasera al Palatennistavolo, inizio ore 18,30, la sfida con il Linz Froschberg, terza partita del girone C del secondo turno della Champions. La terza avventura del Quattro Mori nella più importante competizione continentale è a un punto di svolta. Ma attenzione alla formazione austriaca, il Froschberg è terzo nel ranking europeo (Quattro Mori è sesto), ha vinto le precedenti tre partite ed è già qualificato ai quarti. Per la squadra cagliaritana non è una partita da dentro o fuori. Venerdì sarà in Francia contro il Saint Denis (battuto 3-0 a Cagliari), questa si potrebbe essere decisiva. Il Froschberg punta su tre giocatrici esperte tutte nella top 100. L’olandese Britt Eerland, 43 del ranking mondiale, la thailandese Suthasini Sowettabut (64) entrambe trentenni, e la croata Ivana Malobacic (85), classe 1980. Curcio ha a disposizione la cinese Hu Limei (numero 16 del mondo nel 2014), Tania Plaia, Arianna Barani e Miriam Carnovale. Non ci sarà Elizabeth Abraamian.

Europe Trophy

A La Valletta, Malta, c’erano quattro squadre maschili e cinque femminili. Alla Grand Final in programma ad aprile vanno in tre. Tra gli uomini Il Santa Tecla Nulvi ha vinto il sottogruppo B del “Region E” con tre vittorie, davanti alla Marcozzi B. Tre sconfitte per il TT Sassari. Nel sottogruppo A la Marcozzi A è giunta seconda, tre sconfitte anche per il Muravera. Insieme al Santa Tecla passa la Marcozzi A, che nello spareggio decisivo tra le seconde ha battuto la squadra B per 3-1 nella sfida tutta in famiglia.

Il TT Sassari ha chiuso al secondo posto il “Region E” femminile insieme al Muravera ed ai maltesi del Mittc, tutti con tre vittorie e due sconfitte. Parità anche nella classifica avulsa, una vittoria ciascuno, e nella differenza set negli scontri diretti. Ha deciso il quoziente set favorevole al TT Sassari ed al Mittc, escludendo il Muravera. Nella tre giorni maltese una vittoria per il Norbello “B” e cinque sconfitte per il Quattro Mori “B”.

Campionati

Sabato il Norbello ha pareggiato 3-3 con la Bagnolese, nella partita che chiudeva la sesta giornata della A1 maschile. Nella Palestra di Via Azuni si è trovato sotto 3-1 per le sconfitte di Gaston Alto e Mokropolov con Sanchi, e Cappuccio con Piccolin. Lo stesso Mokropolov aveva sconfitto Frigerio. E’ partita la rimonta con le vittorie di Alto e Cappuccio nelle due partite finali. Il Norbello lascia l’ultimo posto al Messina, mercoledì in Sicilia lo scontro diretto nell’anticipo dell’ultima di andata. Venerdì, ancora in Sicilia, la capolista Marcozzi recupera la partita con il Messina.

