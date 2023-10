Prima partita, prima sconfitta. Inizia così la seconda avventura del Quattro Mori Cagliari nella Champions League di tennistavolo. La squadra di Stefano Curcio è stata battuta ieri sera dal TT Metz per 3-0, nel secondo turno del girone D. Si sapeva che la trasferta francese nascondeva più di un’insidia, lo si intuiva leggendo il roster a disposizione del coach Belguise Loic. Il Metz ha vinto lo scudetto in Francia ed ha perso l’ultima finale della Champions. Giovedì nella prima partita del girone aveva battuto il Budaorsi Budapest 3-1.

Ieri l'inedita sfida con il Quattro Mori, ammesso direttamente al secondo turno quale testa di serie numero 6. Sfida aperta dal match tra la rumena Diaconu (50 nel ranking mondiale) e Wu Xinxin. La cinese del Quattro Mori ha iniziato perdendo i primi due set, con appena sette punti in totale al suo attivo. Ha riaperto la partita vincendo il terzo set, ma nel successivo Diaconu non ha trovato ostacoli. Inizia male anche Tania Plaian, unica reduce della formazione che ha trionfato in Europe Cup. La rumena, opposta alla russa Tailakova, perde il primo set 11-6, poi trova le misure e nel secondo cede in dirittura d’arrivo 11-9. Potrebbe riaprire la partita, ma in vantaggio 10-7 sciupa tre set point e subisce il break decisivo.

È il momento di Arianna Barani, ma contro la svedese Kallberg (numero 89 nel mondo) non c’è partita, si chiude in tre set. Prossima partita il 21 novembre a Budapest con il Budaorsi, i giochi per il passaggio del turno sono ancora aperti. Ai quarti di finale passano le prime due di ogni girone. La strada è ancora lunga.

