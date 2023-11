La seconda stagione in Champions League del Quattro Mori Cagliari, la prima partita al Palatennistavolo dell’edizione 2023-24. Dopo due trasferte, con una vittoria, la squadra del coach Stefano Curcio si presenta davanti al suo pubblico domani con inizio alle 19. L’avversaria è certamente la più forte del girone. Sono le francesi del TT Metz, finaliste nell’ultima Champions, e che hanno già vinto tre partite, l’ultima pochi giorni fa in Ungheria. Partita difficile, non lo si può nascondere, all’andata terminò 3-0 per il Metz, allo stato attuale già qualificato ai quarti di finale. Un traguardo mai così vicino per il Quattro Mori. Una vittoria domani, per quanto difficile, significherebbe la qualificazione anticipata. In caso di sconfitta si deciderà tutto martedì prossimo, quando al Palatennistavolo arriveranno le ungheresi del Budaorsi, già battute a Budapest.

Il Metz è una squadra giovane con giocatrici di ottimo livello. La rumena Adina Diaconu è la numero 50 del mondo, la francese Pauline Chasselin è la numero 152, in ascesa le quotazioni della russa Mariia Tailakova. Quattro Mori risponde con Tania Plaian (numero 231), Arianna Barani (338), la promettente atleta russa Elizabet Abraamian, e la cinese Wu Xinxin.

Ieri la squadra cagliaritana è entrata nel clima partita anticipando la trasferta di Castelgoffredo, quinta e ultima giornata di andata della serie A1 femminile. È finita 4-0 per le lombarde, prime in classifica a punteggio pieno. Sconfitta in tre set Plaian da Szocs, Barani ha strappato un set all’ex Dragoman. Altrettanto ha fatto Abraamian con Stefanova nel match più combattuto con due set terminati ai vantaggi. Ha chiuso Dragoman in tre set su Wu Xinxin.

Domani alle 13, prima del match della Champions League, la Marcozzi anticipa la partita con il Prato, valida per la settima di andata della serie A1 maschile.

