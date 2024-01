Turno di riposo in serie A1 maschile, si conclude la seconda giornata della A1 femminile, non si ferma la serie A2 maschile. In attesa dell’evento più atteso, la doppia sfida della Champions League tra Quattro Mori e le polacche del Siarkopol Tarnobrzeg, in programma la prossima settimana, mercoledì a Cagliari, venerdì in Polonia.

A1 FEMMINILE

Scalda i motori il Quattro Mori, oggi a Bolzano la sfida con il Sud Tirol poi la mente sarà solo per la Champions League. La squadra del coach Stefano Curcio è attualmente seconda in classifica, dietro l’inarrivabile Castelgoffredo, con un punto di vantaggio sulle avversarie di stasera (che hanno giocato una partita in meno). Squadra con importanti individualità, a partire da Gaia Monfardini e Debora Vivarelli, in tempi diversi numero uno d’Italia, oggi rispettivamente ottava e quinta. Di tutto rispetto le due ucraine, Solomiya Brateyko, numero 101 nel mondo, e Margaryta Pesotska (meno utilizzata), numero 86. Un impegno complicato per Tania Plaian, Elizabet Abraamian, Wu Xinxin e Arianna Barani.

A2 MASCHILE

Un sabato che potrebbe modificare gli assetti del girone B, che segue la prima sconfitta della capolista Marcozzi “B”, battuta in casa dal Santa Tecla Nulvi che sta prepotentemente risalendo la classifica.

La Marcozzi gioca a Torre del Greco, contro la terza in classifica. Ci sono da assorbire gli effetti della prima sconfitta per riprendere la corsa.

Tra Santa Tecla Nulvi e Casamassima, domani al Palazzetto, la posta in gioco è molto alta. Occupano la quarta posizione, chi vince compie il salto verso la zona di chi punta in alto. Nulvi ha vinto tre delle ultime quattro partite dopo l’innesto del ceko Koldas, i pugliesi vengono da due sconfitte.

Cerca continuità il TT Sassari, nel girone A. E per dare una scossa alla sua classifica deve battere il TT Marco Polo di Mazzano. E’ attesa la conferma di Poma, che con due punti ha salvato la sua squadra dalla sconfitta sabato scorso, gli avversari hanno l’asso nella manica che porta il nome di Paolo Bisi, più abbordabili gli altri componenti della squadra.

© Riproduzione riservata