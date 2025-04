Per perdere la prima partita della stagione il Norbello ha atteso il momento meno propizio, garauno della finale scudetto della serie A1 femminile. A Castelgoffredo è stato sconfitto 4-2, ma le campionesse d’Italia in carica, ventuno titoli vinti dal 1996, gli ultimi otto consecutivi, hanno tirato fuori gli artigli. Tra il Castelgoffredo mancava la rumena Bernadette Szocs, numero 13 del mondo, ma ha fatto le sue veci la connazionale Andreea Dragoman, ex Quattro Mori che ha messo in crisi e mandato al tappeto il Norbello. Ha infatti iniziato la partita battendo Hana Matelova e infliggendo alla ceka la prima sconfitta stagionale dopo diciassette successi. Questo risultato farà saltare tutti gli equilibri. Castelgoffredo va sul 2-0 con Stefanova, tre set su Sikorska. Norbello riprende fiato e pareggia con le vittorie di Tan Wenling su Arlia e Matelova su Stefanova. Ma è la giornata di Dragoman che sconfigge anche Tan Wenling in quattro set, le speranze del pari del Norbello si infrangono quando Sikorska si arrende in tre set davanti a Nicole Arlia, numero due d’Italia. Martedì a Norbello la rivincita, le ragazze della coach Dzelinska devono vincere per andare alla bella, che si giocherebbe ancora nel Guilcer.

Santa Tecla Nulvi

È arrivata la tanto sospirata e sofferta promozione in serie A1. Il sigillo ieri sera nell’ultima di campionato, era necessario battere il Sud Tirol, ultimo in classifica, per tenere a distanza Reggio Emilia, penalizzato dagli scontri diretti favorevoli alla formazione sarda. E il Santa Tecla ha vinto 4-2 grazie agli straordinari di Tomas Koldas e Costantino Cappuccio (numero due d’Italia) che hanno sopperito alle rinunce di Mattias Mongiusti, gravemente infortunato e praticamente inutilizzabile per due terzi del campionato. Anche ieri due vittorie ciascuno, l’ultima quella che ha ufficializzato la promozione, siglata da Koldas su Endrizzi. Il Santa Tecla accompagna il Muravera, che ha dominato il girone B della A2, alla prima avventura nella massima serie, dove sarà al fianco della Marcozzi e del TT Sassari, oggi avversarie nella prima semifinale scudetto, al Palatennistavolo.

