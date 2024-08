Meno di un mese all’inizio dei campionati di tennistavolo, dove la presenza delle squadre sarde è sempre più numerosa. Sono sette al via della serie A1, tre maschili e quattro femminili. Più nutrito il drappello ai nastri di partenza della serie A2 con nove squadre, di cui sei femminili. Nessuna regione può vantare una rappresentanza così elevata, come numero di squadre iscritte ai campionati. Le novità portano il nome del TT Sassari che sbarca in serie A1 con due squadre, e dal Muravera per la prima volta al via nella A2 maschile.

Serie A1 maschile

Una veterana, la Marcozzi, una ormai di casa nella massima serie, il Norbello, e una new entry, il TT Sassari. Nuovamente otto squadre al via, la rinuncia di una delle due neopromosse, il Milano Sport ha aperto la strada al TT Sassari che ne ha acquisito i diritti.

Si parte il 25 settembre con l’anticipo del mercoledì, quando la Marcozzi ospiterà il Carrara, due scudetti nelle ultime due stagioni. Tre giorni dopo il primo derby stagionale, Norbello-TT Sassari.

Serie A1 femminile

Per il secondo anno consecutivo sono appena sei le squadre iscritte, le squadre sarde diventano quattro. Le rinunce del Prato e delle neopromosse Bagnolese e TT Torino hanno aperto il passaggio nella massima serie al TT Sassari. L’anticipo della prima giornata in programma il 25 settembre, Quattro Mori-Sud Tirol, è stato rinviato. Tre giorni dopo primo derby, Norbello-Muravera, e battesimo di fuoco per il TT Sassari contro le pluricampionesse d’Italia del Castelgoffredo.

Il Quattro Mori sarà impegnato nella Champions League, Norbello e Muravera disputeranno l’Europe Cup.

Serie A2 maschile

Il Santa Tecla Nulvi trasloca nel girone A con le squadre del nord. Nell’altro girone resta la Marcozzi “B”, che vinse nella scorsa stagione, e la novità Muravera che ha acquisito i diritti del Casamassima.

Il 12 ottobre prima giornata con Santa Tecla-Torino Universitaria, Pescara-Marcozzi e Ferentino-Muravera. Il derby Muravera-Marcozzi è in programma all’ultima giornata, il 21 dicembre.

Serie A2 femminile

Al Norbello Giallo, Norbello Blu, Quattro Mori e Muravera si aggiungono le due neopromosse dalla serie B, la terza squadra del Muravera e il TT Sassari. Primi concentramenti il 29 settembre. Quattro Mori e Norbello Blu a Torino, le due squadre del Muravera a Bagnolo San Vito, Norbello Giallo e TT Sassari a Borgorose, nel reatino.

