Muravera e Santa Tecla Nulvi hanno vissuto una interessante esperienza europea nella Grand Final dell’Europe Trophy, disputata a Novi Sad, in Serbia. Uniche squadra italiane presenti hanno pagato l’inesperienza di fronte a squadre più attrezzate, concludendo rispettivamente al sesto e undicesimo posto.

Muravera

Nella competizione femminile il Muravera ha dato battaglia. Giunto in Serbia con la squadra B, vincitrice della A2, ha iniziato con le croate del Dr Casl Zagabria perdendo 3-1, ma facendo tremare le giocatrici che hanno poi vinto il Trofeo. Encea ha perso in tre set con Xia Lian, numero 68 del mondo, in passato numero 8. Francesca Seu non ha tremato davanti a Lee Ho Ching, 48 del mondo. Avanti 2-1 ha costretto l’atleta di Hong Kong alla rimonta nel quarto, e nel successivo set. Seu, 16 anni, ha ricevuto poi i complimenti e le attenzioni di Xia Lian, classe 1963, una leggenda del tennistavolo femminile. E’ seguita la vittoria di Criscione, in rimonta al quinto set con Srebrnjak e la sconfitta di Encea.

Altra sconfitta per 3-1 con le austriache del Bodensdorf, Francesca Seu è ancora protagonista, vincendo il match di apertura con Paulin (6-5 al quinto set). Poi perdono Criscione, Encea (al quinto con Vovk) e Seu. Arriva la vittoria con l’Antwerpen (Belgio), 3-0 con Seu che rimonta due set nel match di apertura. Criscione (vittoria al quarto con due se t ai vantaggi) ed Encea fanno il resto. Nella finale per il quinto posto, sconfitta per 3-2 con le croate dell’Aquaestil, ancora a punti Seu, al quinto set, ed Encea.

Santa Tecla Nulvi

Il torneo maschile è stato vinto dagli spagnoli dell’Arteal. Il Santa Tecla, giunto a Novi Sad priva del rumeno Rosca e del coach Kvesic, entrambi infortunati, ha esordito con i croati dell’STK Starr perdendo 3-1. Prima vincente per Koldas in tre set (due ai vantaggi) con Rediep, poi le sconfitte di Rasanen, Ara e Koldas. Seconda partita con il Lille Metropole (Francia), che andrà poi in finale, e sconfitta per 3-0. Si difende bene Koldas battuto al quinto set da Dupont. Per i piazzamenti dal nono posto, sfida con gli svedesi dell’Eskilstuna, vittoriosi 3-1. Ancora in evidenza Koldas, al quinto su Bjorkryd, mentre Rasanen non mantiene due set di vantaggio e perde 6-5 al quinto con Carlsson. Seguono le sconfitte di Ara e ancora Rasanen.

