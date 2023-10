La Marcozzi vince l’anticipo della terza giornata della serie A1 maschile e balza al primo posto della classifica. È un primato in solitario provvisorio, tra sabato e domenica dopo le altre due partite in calendario non sarà più così. Ma stare davanti a tutti anche per poche ore ha un effetto tonificante. Ieri sera la Marcozzi ha battuto la Bagnolese 4-1 e la partita non si presentava tra le più semplici, per la presenza nella squadra lombarda di giocatori del calibro dell’azzurro Jordy Piccolin, oggi numero 4 d’Italia, numero 1 sino al 2020, Daniele Pinto numero 9 (ma è stato numero 3), e l’italo argentino Francisco Sanchi.

La Marcozzi cambia rispetto alla vittoria di Napoli della prima giornata. Esordisce lo svedese Viktor Brodd, uno che ha vinto scudetti in giro per l’Europa. L’esperienza si sente e Sanchi, il suo primo avversario in Italia raccoglie appena tredici punti in tre set. Pinto non è avversario facile, Jorge Campos lo sa, vince il primo set, sciupa cinque set point e cede ai vantaggi il secondo. Il cubano cede i successivi due, così la Bagnolese pareggia. E’ il momento dell’italo brasiliano Manhani Jr, che esordisce al Palatennistavolo. Piccolin è un osso duro, infatti i quattro set si giocano punto a punto sino al 15-13 del quarto che certifica la vittoria di Manhani.

Campos si riscatta con Sanchi, ma deve giocare in assoluta concentrazione. Vince in volata il primo, prende il largo nel secondo, lascia un set a Sanchi, e nell’ultimo rimonta e chiude 11-9. La Marcozzi finisce come aveva iniziato, con Brodd, che deve fare ricorso a tutta la sua esperienza per venire a capo di Jordy Piccolin che ha ceduto solo al quinto set, chiuso 11-6.

La Marcozzi festeggia il primo posto, la vittoria le ha consentito di scalzare momentaneamente Carrara e Norbello, diventate inseguitrici con un punto in meno. E sabato in Toscana, c'è lo scontro diretto che modificherà la vetta della classifica.

