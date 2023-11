Derby a senso unico, a Norbello vince la Marcozzi 4-0, ora è seconda nella A1 maschile. Vincono, in A2 maschile, TT Sassari e Marcozzi “B”, rispettivamente seconda nel girone A e prima nel girone B.

A1 MASCHILE

Risultato inatteso, Norbello rimaneggiato e Marcozzi travolgente. Si archivia così un match che ha regalato poche emozioni, limitate al secondo match della giornata tra lo spagnolo del Norbello Alvarez, e l’italo brasiliano della Marcozzi Manhani, terminato al quarto set ad un passo dal quinto. Avvio flash dello svedese Brodd su Mokropolov, 3-0, a seguire Manhani che deve sollevare l’asticella quando vince il primo set 11-9 con Alvarez e perde il secondo. Si va poi al quarto vinto 15-13. Cappuccio ha di fronte Sun Shiyu, incerto nelle prime uscite, infatti l’italiano inizia vincendo a 8 il primo set. Poi il cinese non si ferma più, per Cappuccio è notte fonda, gli restano sei punti in tre set. Parola fine di Manhani in tre set su Mokropolov.

A1 FEMMINILE

Mercoledì il pareggio, 3-3, tra Quattro Mori e Muravera. All’ultimo momento è stata rinviata Prato-Norbello, in calendario ieri. Sarà recuperata il 26 novembre.

A2 MASCHILE

La sorpresa del girone A è il TT Sassari che vince la terza partita. A Firenze, la Ciatt 1996, ultima in classifica e zero punti non era l’avversario più difficile. Però Luca Bressan, due punti, Poma e Marco Bressan hanno fatto la loro parte senza distrarsi. Marco Bressan ha ceduto un set all’esperto Bongini.

Prima nel girone B, la Marcozzi non ha avuto problemi con il Pescara battuto 4-0. Straordinari in apertura per Toma, costretto al quinto dall’ex Massarelli, poi strada in discesa per Martinalli, Kuznetsov e ancora Toma nell’ultimo match. Non ingrana il Santa Tecla Nulvi, battuto 4-0 dal Servigliano, e ultimo nel girone.

A2 FEMMINILE

Quattro Mori e Muravera al primo posto nei gironi C e D, dopo una vittoria e un pareggio nel secondo concentramento.

Nel girone B il Norbello Giallo giocava a Verzuolo dove ha battuto il Varese 4-2 e pareggiato 3-3 con il TT Marco Polo. Protagonista Manuela Daniele con quattro vittorie, due di Ivanova, una di Atoyan.

Girone C a Senigallia, Quattro Mori in testa con Carrara dopo la vittoria con Jesi, 4-0 e il pari con Prato 3-3 In evidenza Wei Jian con quattro vittorie, due Conciauro, una Ferciug.

A Molfetta si è giocato il girone D. Una vittoria e un pareggio per il Muravera, 4-2 all’Enna, 3-3 con Ennio Cristofaro. Tre punti Encea, due Seu e Cavalli. Il derby tra Norbello Giallo e TT Sassari è terminato 3-3. Per Norbello due punti Smargiassi, uno Ettari, nel TT Sassari doppietta di Bello, e un punto di Bressan.

Il Norbello è stato battuto dal Molfetta 4-1, punto di Ettari. Stessa sorte per il TT Sassari battuto dal Casamassima 4-2

ROSSI E OYEBODE

Si rivedono Carlo Rossi e Jhonny Oyebode, il duo dei miracoli sin da bambini. Attualmente giocano in Germania, e tesserati in Italia rispettivamente con la Marcozzi (la società che li ha “allevati”) e il TT Sassari. Sono giunti terzi, e medaglia di bronzo, nel doppio maschile al WTT Feeder Otocec in Slovenia. In semifinale sono stati sconfitti 3-1 dalla coppia polacca formata da Milosz Redzimskj (130 nel mondo) e Jacub Dyjas (121).

