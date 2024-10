Con i campionati europei in corso a Linz, nel weekend vanno in campo le sole squadre della serie A2 maschile, per la seconda giornata di andata. Santa Tecla Nulvi, Marcozzi e Muravera sono chiamate a confermare i risultati favorevoli, due vittorie e un pari, ottenuti sabato scorso.

Per Nulvi nel Girone A impegno con un’altra squadra di Torino. Dopo l’Universitaria, battuta 4-0, stasera nella capitale piemontese è attesa dal TT Torino, che ha esordito pareggiando con il Sud Tirol. Al cospetto di Koldas, Mongiusti e Costantino Cappuccio ci saranno Gabriele Piciulin, ex Marcozzi e numero 15 d’Italia, Corazza e Simon.

Nel Girone B le porte del Palatennistavolo si aprono stasera per la sfida tra Marcozzi “B” e la nobile decaduta Ferentino. Fu infatti protagonista di due finali scudetto con la Marcozzi, vinse nel 1991, l’anno successivo la squadra cagliaritana si prese la rivincita. Ferentino schiera tra gli altri l’esperto Talocco e Teodor Alexandrov.

Prima casalinga per il Muravera dopo il rocambolesco pareggio di sabato scorso a Ferentino. Domani mattina alla Palestra Cuccu arriva il Sant’Espedito Napoli, retrocesso dalla A1, e vittorioso sabato scorso con il King Pong Roma, grazie a Kosiba, Palmieri e Scardigno.

Muravera saluta inoltre la presenza di due atlete ai campionati mondiali studenteschi. Dal 23 al 31 ottobre Francesca Seu e Sofia Minurri saranno in Bahrein, a Manama, in rappresentanza del Liceo Angeloni di Terni. Seu, atleta di Muravera, vive a Terni presso il Centro Federale.

