Nella prima giornata dei campionati di tennistavolo, il colpo è della Marcozzi che vince a Napoli. La sorpresa arriva dal Norbello che ha fermato sul pari il Messina. E’ terminato in parità il derby femminile, ricco di colpi di scena, tra Norbello e Quattro Mori. Primo concentramento in A2 femminile con l’en plein di Muravera e TT Sassari, che hanno vinto due partite.

A1 MASCHILE

Il nuovo corso della Marcozzi è iniziato con la vittoria per 4-2 sul Sant’Espedito, rinforzato dall’esperienza dell’ungherese Kosiba e del portoghese Da Silva. Dopo la falsa partenza di Sun Shiyu, al debutto con la maglia della Marcozzi, e battuto al quinto da Da Silva, è entrato in scena Jorge Campos che ha battuto senza perdere un set prima Palmieri, poi Da Silva. Tra le due vittorie si è inserito l’altro volto nuovo, l’italo brasiliano Humberto Manhani Jr. che ha superato Kosiba. Altro inciampo di Sun Shiyu che paga con una sconfitta al quinto con Kosiba, i numerosi set point non trasformati. Senza problemi Manhani che concede il primo set a Palmieri poi va liscio verso la vittoria finale.

Tra Norbello e Messina finisce 3-3 con qualche rammarico per la squadra del Guilcer. Due volte in vantaggio con le vittorie al quarto di Gaston Alto su Stojanov e di Diogo Carvalho su Amato, il Norbello viene raggiunto per effetto di due sconfitte al quarto di Cappuccio, prima con Mutti, poi con Stojanov. La sorpresa arriva nel match tra Alto e Amato. L’argentino del Norbello, perso il primo set, è avanti 2-1 ma Amato prende le misure e vince nettamente i due set successivi. Ci vuole il miglior Diogo Carvalho per battere Mutti 3-0 e raggiungere il pari finale.

A1 FEMMINILE

Nel primo derby della stagione, tra Norbello e Quattro Mori non c’è stato il tempo di annoiarsi. 3-3 finale con Norbello a un passo dalla vittoria e Quattro Mori che non si è mai arreso. Nel Norbello c’è la russa Noskova, nel match di apertura non lascia scampo ad Arianna Barani. Anche Tania Plaian va a mille, Veronica Mosconi è battuta in tre set, parità. Norbello ancora avanti, nel match tra debuttati, la polacca Falarz che supera Wu Xinxin 3-0, e allunga con Noskova. La russa batte Plaian in quattro set nel match con i più alt contenuti tecnici della serata. Sul 3-1 non è finita, Arianna Barani supera 3-0 Falarz e nella partita decisiva tra Mosconi e Wu Xinxin succede di tutto. La cinese ha tre match point al quarto, Mosconi li annulla e vince con un parziale di 5-0. Si va al quinto, Mosconi ha un match point ma vince Wu Xinxin per la parità finale.

La prima giornata era stata aperta dal Muravera, battuta a Bolzano dal Sud Tirol 4-0. Il risultato finale non rende giustizia alle ragazze di Oyebode. Carnovale e Roncallo, sconfitte 3-0 hanno portato un set ai vantaggi rispettivamente con Brateyko e Monfardini. Olga Vishnyakova ha ceduto al quinto dopo essere stata in vantaggio, a Vivarelli e Brateyko, che ha annullato un match point che avrebbe allungato la partita.

A2 FEMMINILE

Nel girone D comandano Muravera e TT Sassari dopo il concentramento di Molfetta. Il Muravera ha battuto 4-1 Molfetta e Norbello Giallo. En plein di Cavalli ed Encea, tre punti, una vittoria di Francesca Seu e Cerritelli. Stessi risultati per il TT Sassari contro Enna e Molfetta. Quattro vittorie di Bello, tre di Bressan, una di Laura Alba Pinna. Il Norbello Giallo è stato battuto 4-2 anche dall’Ennio Cristofaro.

Nel girone C (si giocava a Carrara), per il Quattro Mori una vittoria, 4-2 con l’Athletic Club, e un pari con il Senigallia, 3-3. Punteggio pieno per Wej Jian, quattro vittorie, due punti per Pauliuc e uno Ferciug. Il Senigallia ha conquistato il pari vincendo tre partite al quinto set.

Due sconfitte per il Norbello Blu a Lozza, dove si è giocato per il girone B. Battuto per 4-2 da Novara e TT Torino.

© Riproduzione riservata