La Marcozzi ha vinto la Coppa Italia. La prima volta accade proprio a Cagliari, dove al Palatennistavolo sono state disputate le finali maschili e femminili. In finale la squadra allenata da Massimo Ferrero ha battuto 3-1 il Servigliano, la Coppa è stata così sollevata da Carlo Rossi, Federico Vallino Costassa e Jeet Chandra.

Ieri, in semifinale la Marcozzi ha battuto il TT Sassari 3-1 con i punti del doppio Rossi-Chandra e dei singolaristi Vallino Costassa e Rossi. Per i sassaresi, punto di Ismailov per il provvisorio pareggio. Nell’altra semifinale clamorosa eliminazione del Carrara, campione d’Italia e in carica, e detentore della Coppa che vinceva da quattro stagioni di fila. Il Servigliano, ripescato al posto della Bagnolese, ha vinto 3-1.

Stamattina la finale tra Marcozzi e Servigliano è iniziata con il doppio Rossi-Chandra vittorioso sulla coppia Faso-Khanin. Vallino Costassa cede ad Adam Szudi, a seguire le vittorie di Rossi su Khanin e Vallino Costassa su Faso.

Nella finale per il terzo posto il Carrara ha battuto 3-1 il TT Sassari.

Coppa Italia femminile

Sabato due sole partecipanti che hanno aperto la due giorni di tennistavolo. Il Castelgoffredo, detentore della Coppa, ha battuto 3-1 il Quattro Mori. Per la squadra di Stefano Curcio punto di Plaian, il doppio Carnovale-Barani è stato sconfitto da Stefanova-Arlia al quinto set, Barani ha perso con Stefanova, Carnovale si è difesa con Kolish arrendendosi 3-1 e perdendo due set ai vantaggi.

Serie A2 maschile

Parlano sardo i due gironi dopo i recuperi.

Nel girone A il Santa Tecla Nulvi è al primo posto dopo i tre recuperi nel weekend. Venerdì ha pareggiato 3-3 con Reggio Emilia, sabato ha battuto 4-1 Milano Sport, oggi ha pareggiato 3-3 con Pieve Emanuele. Risultati facendo affidamento sui soli Costantino Cappuccio e Tomas Koldas. Mattias Mongiusti è infortunato e va in campo menomato.

Nel girone B comanda il Muravera. Vincendo 4-1 il recupero con il King Pong a Roma (due punti Lillo, uno Poma e Giordano), aumenta il vantaggio sulle seconde, ora a -6.

© Riproduzione riservata